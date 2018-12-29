В ближайшее время коммунальщики планируют обработать улицы Петроградского района: тротуары вдоль Каменноостровского проспекта и Большого проспекта Петроградской стороны.

В Петербурге начали обработку улиц мраморной крошкой. Об этом 23 января сообщили в городском комитете по благоустройству.

По поручению и. о. губернатора Петербурга мы начали работать с мраморной крошкой в центральных районах города. Вчера мы израсходовали около 150 тонн: были обработаны тротуары Невского и Литейного проспектов, улицы Кирочной. Сегодня работы продолжаются. Владимир Рублевский, глава комитета по благоустройству.

По словам главы комитета, мраморной крошкой можно посыпать дороги и при низких температурах. Крошка очень хорошо ложится, а когда придет потепление, ее действие на дорогах будет еще эффективнее.

В ближайшее время коммунальщики планируют обработать улицы Петроградского района: тротуары вдоль Каменноостровского проспекта и Большого проспекта Петроградской стороны. Мраморная крошка появится на Васильевском острове.

Ранее сообщалось, что ради уборки снега на 500 улицах Петербурга временно ограничили парковку.

Фото и видео: Piter.TV