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В Петербурге начальника Сортавальской дистанции "РЖД" будут судить за взятку

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В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия в порядке

В четверг, 10 января, стало известно о том, что в  Петербурге начальника Сортавальской дистанции "РЖД" будут судить за взятку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Согласно материалам следствия, подсудимый летом прошлого года получил взятку в размере 150 тысяч рублей. В замен он предлагал не осуществлять контроль и не сообщать руководству Октябрьской дирекции, а также в контролирующие и правоохранительные органы о  производстве незаконной рубки леса на подконтрольном ему участке.

В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу

сказано в сообщении

В данный момент расследование продолжается. 

Ранее мы сообщали о том, что По Среднеохтинскому проспекту возобновится движение трамваев 

Видео:РЖД ОРВД

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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