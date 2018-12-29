В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия в порядке

В четверг, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге начальника Сортавальской дистанции "РЖД" будут судить за взятку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Согласно материалам следствия, подсудимый летом прошлого года получил взятку в размере 150 тысяч рублей. В замен он предлагал не осуществлять контроль и не сообщать руководству Октябрьской дирекции, а также в контролирующие и правоохранительные органы о производстве незаконной рубки леса на подконтрольном ему участке.

В настоящее время подозреваемый задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

В данный момент расследование продолжается.

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