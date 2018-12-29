В понедельник, 28 января, в Петербурге на съезде с ЗСД водитель "Kia" врезался в боковое ограждение. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
в Санкт-Петербурге, при съезде с Западного скоростного диаметра на Богатырский проспект, водитель Kia не справился с управлением и врезался в боковое ограждение
сообщает он
По словам корреспондента, пострадавших нет.
На кадрах видно, что машину развернуло на 180 градусов.
Ранее мы сообщали о том, что В центре города автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом
Видео:Piter.TV
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