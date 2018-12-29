При этом его машину развернуло на 180 градусов.

В понедельник, 28 января, в Петербурге на съезде с ЗСД водитель "Kia" врезался в боковое ограждение. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

в Санкт-Петербурге, при съезде с Западного скоростного диаметра на Богатырский проспект, водитель Kia не справился с управлением и врезался в боковое ограждение сообщает он

По словам корреспондента, пострадавших нет.

На кадрах видно, что машину развернуло на 180 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что В центре города автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом

Видео:Piter.TV