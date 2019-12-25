В Петербурге на москвича на Bentley завели уголовное дело за оскорбление инспектора

Накануне его задержали в центре города.

В отношении пьяного водителя дорогой иномарки, который нахамил сотруднику ДПС, возбудили уголовное дело. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Центральному району.

Правоохранители задержали жителя столицы ночью 10 февраля. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование и оскорбил сотрудника ДПС, за что теперь будет привлечен к ответственности.

В салоне находились люди, которые также, предположительно, были в состоянии опьянения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Скандинавии" вылетевшее на "встречку" авто врезалось в машину медслужбы.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"