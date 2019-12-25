В Петербурге на борьбу с гололедом вышли более 900 машин и 1200 дворников

По прогнозу на дорогах может образоваться наледь.

Во вторник, 29 декабря, внутриквартальные территории, улицы и сады Петербурга убирают 9 тыс. специалистов ручного труда, 1500 единиц техники и 378 единиц малой механизации. Коммунальные службы начали работать заранее, чтобы не допустить гололедицы, сообщила пресс-служба Николая Бондаренко.

Для предотвращения наледи было израсходовано более 1 тыс. тонн песко-соляной смести. Особое внимание вице-губернатор попросил уделить подходам к парадным жилых домов, местам накопления твердых коммунальных отходов и социально значимым объектам.

Качество работы дорожных предприятий контролирует Центр комплексной уборки Петербурга. За работой управляющий компаний следит Жилищный комитет.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV