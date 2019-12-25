На амбулаторном лечении находятся около 70 тысяч петербуржцев с коронавирусом

Стационары же города полностью обеспечены лекарствами и техникой.

По состоянию на 25 декабря на амбулаторном лечении находятся порядка 70 тысяч больных с легкой формой коронавируса, в лекарственной терапии нуждаются 29 тысяч человек из этого числа. Об этом на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил губернатор Александр Беглов.

Отмечается также, что все стационары города, лечащих ковидных больных или оказывающих плановую помощь, обеспечили лекарствами и медтехникой, везде есть запасы медикаментов. На эти цели Петербургу выделили 203 млн рублей из федерального бюджета, до конца года на бесплатные лекарства поступит еще 112,3 млн федеральных рублей и 321 млн рублей из резервного фонда Правительства Петербурга.

Также Беглов подчеркнул, что руководителям аптечной организации поручили обеспечить в полном объеме наличие антикоронавирусных препаратов и против ОРВИ, а также СИЗ и дезинфицирующих средств. Производство масок в Петербурге также идет внушительными темпами: из 200 тысяч масок в начале пандемии это количество выросло в 2 млн штук.

Ранее горожанам разъяснили порядок госпитализации заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV