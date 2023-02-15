В Петербурге на Тучковом буяне благоустроят Судебный квартал за 380 млн руб.

Судебный квартал в Петербурге получит пешеходные зоны и озеленение к 2026 году.

На Тучковом буяне в Санкт-Петербурге начаты работы по благоустройству территории Судебного квартала. Контракт на сумму 380 млн руб. заключен между ремонтно-строительным управлением Управделами президента и подрядной организацией.

Согласно плану, в 2025 году будет выплачен первый транш — 150 млн руб., оставшиеся 230 млн руб. — в 2026 году. Завершение благоустроительных работ намечено на август 2026 года.

Проект охватывает территорию вокруг зданий Верховного суда, Судебного департамента и жилого комплекса на 600 квартир на проспекте Добролюбова. Планируется создание пешеходных маршрутов, зон озеленения и модернизация инженерных сетей.

Идея переноса Верховного суда в Санкт-Петербург была одобрена в 2012 году. Полное завершение строительства Судебного квартала запланировано на конец 2028 года. Рядом уже функционирует "Дворец танца" Бориса Эйфмана.

Фото: freepik.com