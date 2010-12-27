На Невском возложили цветы в память об убитых журналистах в Африке

Память коллег по цеху почтили у Дома Журналистов.

Около Дома Журналистов в Петербурга активисты опозиционного движения "Время " возложили цветы в память о погибших корреспондентах а Центральноафриканской Республике. У стены здания по Невскому проспекту, 70 также установили фотографии документалистов, которые больше не вернутся на Родину.

Эти люди поехали в опасную страну, где идет война, чтобы донести до нас, живущих мирной жизнью, правду. Это надо помнить! И единственное что мы можем сделать сейчас- показать что мы помним. Наши цветы у Дома журналистов будут значимой поддержкой всем кого шокировало убийство Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, поддержкой для их скорбящих родственников и друзей отметил один из координаторов движения Тимур Расулов

Напомним, что сообщения о гибели российских журналистов поступило днем 31 июля. Троих сотрудников убили при обстреле автомобиля недалеко от города Сибю. Водителю машины удалось выжить. На данный момент вооруженные нападавшие не установлены.

Фото: Вконтакте/"Время"