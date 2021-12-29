В Петербурге умерла одна из трех в России праведников народов мира

В Петербурге в возрасте 99 лет скончалась одна из последних живших в России праведников народов мира Тамара Романова. По печальному совпадению ее не стало в первый день "Недели памяти жертв холокоста", 17 января, передает "Интерфакс".
Как рассказали в Российском еврейском конгрессе, во время оккупации Тамара вместе с мамой и сестрой укрывала у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать. Позже они отдали им свои документы и помогли покинуть город.
В 1998 году израильский институт памяти "Яд ва-Шем" присудил Романовой почетное звание Праведник народов мира, Российский еврейский конгресс ежемесячно оказывал ей поддержку.
Сегодня в России в живых остались лишь два праведника народов мира, по всему миру – 500 человек.
Ранее мы писали, что искусствовед и названная внучка Ахматовой Анна Каминская скончалась в Петербурге.
Фото: pexels.com
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