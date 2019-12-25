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В Петербурге мужчину приговорили к 3 годам условно за продажу фальшивых мед.изделий
Сегодня, 14:31
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nastya960

В Петербурге мужчину приговорили к 3 годам условно за продажу фальшивых мед.изделий

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Он продал из в онкодиспансер.

Суд Петербурга вынес приговор предпринимателю, который поставлял в онкодиспансер фальсифицированные медицинские изделия. Об приговоре сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Следсвствие установило, что подозреваемый с марта по апрель 2016 года произвел и продал в "Городской клинический онкологический диспансер" фальсификат на 235 тысяч рублей. Изделия оказались непригодны для использования.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

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Фото: Piter.TV

Теги: медицина, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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