В Петербурге мужчину приговорили к 3 годам условно за продажу фальшивых мед.изделий

Он продал из в онкодиспансер.

Суд Петербурга вынес приговор предпринимателю, который поставлял в онкодиспансер фальсифицированные медицинские изделия. Об приговоре сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Следсвствие установило, что подозреваемый с марта по апрель 2016 года произвел и продал в "Городской клинический онкологический диспансер" фальсификат на 235 тысяч рублей. Изделия оказались непригодны для использования.

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Фото: Piter.TV