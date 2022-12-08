В Петербурге мужчины предстанут перед судом за хищение 7 кг сыра и 2 кг икры

Обвиняемые пояснили, что они украли товар для перепродажи. Деньги планировали потратить на личные нужды. Вину в содеянном мужчины признали и полностью возместили супермаркету причиненный ущерб.

Петербуржцы предстанут перед судом за хищение из супермаркета 7 килограммов сыра и около двух килограммов лососевой икры. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в октябре 2022 года 25-летние обвиняемые под видом покупателей пришли в продуктовый магазин, где из выставочных витрин забрали шесть головок сыра (7 кг), а также 14 упаковок лососевой икры (около 2 кг). Похищенное имущество фигуранты уголовного дела сложили в приготовленный рюкзак и покинули магазин. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.

Обвиняемые пояснили, что они украли товар для перепродажи. Деньги планировали потратить на личные нужды. Вину в содеянном мужчины признали и полностью возместили супермаркету причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербургские полицейские раскрыли кражу денежных средств, в том числе иностранной валюты, в поезде сообщением "Сочи – Санкт-Петербург".

Видео: прокуратура