В Петербурге мужчина проведёт в колонии более 2 лет за замах на полицейского

Мужчина признал свою вину.

В четверг, 21 июля, Красносельский суд Петербурга вынес приговор Федору Грязнову, который оскорбил полицейского и замахнулся на него. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что вечером 18 апреля Грязнов в отделении полиции УМВД России по Красносельскому району оскорбил замначальника отдела по вопросам миграции – начальника 4 отделения, унизил его честь и достоинство. Мужчина пригрозил применить насилие в отношении представителя власти и замахнулся кулаком на него. Замначальнику удалось увернуться от удара.

Мужчина признал свою вину. Сообщается, что Грязнов ранее была судим, детей нет. На работе характеризуется положительно, на учетах не состоит, имеет место регистрации на территории РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу полицейского 10 тыс. компенсации морального вреда.

Ранее петербургскому финансисту вынесли приговор по делу о хищении более 5,6 млрд рублей. Следствие указывает, что средства похитили из компенсационных фондов и членских взносов.

Фото: Piter.tv

