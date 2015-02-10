В Петербурге мужчина отсудил более 200 тыс. рублей за ущерб от прорыва трубы

По мнению ответчиков, требования истца завышены, но и от проведения досудебной экспертизы они отказались.

В четверг, 23 декабря, в Петербурге мужчина отсудил более 200 тыс. рублей за ушерб авто, который причинил прорыв трубы. Об этом сообщил в объединенной пресс-службе судов города.

Изначально мужчина подавал иск к "Теплосети", однако по тиогу деньги выплатила страховая компания.

Инцидент произошел осенью прошлого года, тогда на проспекте Космонавтов его "Шкоду Октавию" повредили. Мужчина оценил ущерб в 192 тыс. рублей. Помимо этого он оплатил мойку, диагностику, оплату такси и прочие траты, в числе которых и составление досудебной претензии. В результате сумма взыскания превысила 226 тыс. рублей.

На 10 млн рублей к моменту аварию была застрахована ответственность "Теплосети" в АО "СОГАЗ". По мнению ответчиков, требования истца завышены, но и от проведения досудебной экспертизы они отказались. Суд взыскал с компании в пользу петербуржца чуть меньше 210 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

