Петербуржцу пришлось сыграть в "Тетрис" с мусорными баками, чтобы выехать со двора

Коммунальщики наказали автохама, припарковавшего свое авто на площадке для мусора.

Днем 17 января жители Петербурга рассказали о забавной ситуации, которая произошла накануне вечером возле дома №12/1 по улице Жени Егоровой. В редакцию Piter.TV прислали видео, на котором можно наблюдать горе-автолюбителя, которому пришлось сыграть в "Тетрис" с мусорными баками для того, чтобы выехать со двора.

По словам очевидцев, мужчина припарковал свое транспортное средство в неположенном месте — на мусорке. Увидев все это, коммунальщики решили наказать автохама. Они поставили мусорные баки таким образом, чтобы водитель с трудом мог выехать со своей парковки. На записи видно, что автомобилисту пришлось туго. Он долго не мог объехать препятствие и даже несколько раз выходил из машины и двигал баки. В итоге, приложив массу усилий, у него все-таки получилось выбраться из мусорного плена.

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Видео: Piter.TV