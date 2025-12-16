В Петербурге приняли документы первого кандидата на выборы в Заксобрание

Он выдвинулся в порядке самовыдвижения по 15-му округу. Этап подачи документов продлится до 18 июля.

В Санкт-Петербурге 19 июня приняли документы первого кандидата на выборах депутатов Законодательного собрания восьмого созыва. Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу номер 15.

Этап выдвижения кандидатов и партийных списков продлится с 19 июня до 18:00 18 июля 2026 года. Решение о регистрации будет приниматься в течение десяти дней со дня приёма необходимых документов.

Мейксин также отметил, что уже прошли первые заседания территориальных избирательных комиссий, которые выполняют функции окружных комиссий на этих выборах. На заседаниях были рассмотрены первоочередные организационные вопросы и приняты решения, необходимые для дальнейшего проведения кампании.

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Фото: Piter.TV