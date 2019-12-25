Из квартиры на Наставников вынесли деньги и драгоценности на 800 тысяч рублей

Грабители могли открыть входную дверь путем подбора ключей.

В воскресенье, 30 мая, с заявлением в полицию обратился мужчина. Он сообщил об ограблении своей квартиры на проспекте Наставников. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Незнакомцы проникли в жилище в период с 28 по 30 мая. Предположительно, они могли открыть входную дверь путем подбора ключей.

Грабители вынесли из квартиры золотые кольца с камнями, серьги в комплекте с кольцами, золотой браслет с топазами, три золотых цепочки, золотую монету, брошь с желтым топазом, серебряные серьги с жемчугом и рубином, серебряный браслет с гранатом, серебряную бижутерию, а также 100 тысяч рублей и тысячу евро. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент грабителей разыскивает полиция.

Ранее полиция Петербурга задержала рецидивиста, обокравшего квартиру в Кудрово на 3 млн. рублей.

Фото: Piter.TV