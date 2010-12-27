В Петербурге ищут пропавшего специалиста по защите гостайны

Больше 10 дней мужчина не появлялся дома.

В Петербурге пропал 46-летний местный житель, который занимался защитой государственной тайны. Мужчину разыскивают уже десять дней. Дмитрий Полейчук не выходил на связь с близкими с 19 октября. По словам родственников, он вышел из дома в Колпинском районе и больше не вернулся. В последний раз его видели в черной куртке, светлых джинсах, коричневых ботинках и серой сумкой через плечо. Петербуржцы обратились за помощью в поисково-спасательную организацию "Лиза Алерт". Специалисты разместили ориентировку на пропавшего вечером 28 октября.

Отметим, что Полейчук 20 лет работал с гостайной. Он обучался сначала во Владивостоке, а потом на командном факультете высших специальных офицерских курсов ВМФ. В 2010 году его переквалифицировали как сотрудника по защите государственной тайны и выпустили из Академии погранслужбы ФСБ. С 2012 года Полейчук трудился в спецструктуре Спецстроя. Он отвечал за режим секретности при проектировании определенных объектов и не допускал утечки данных.

Ранее Piter.tv писал о том, что пропавший экс-командир "Экстремума" нашелся у станции Мшинской.

Фото: Piter.tv, Вконтакте/Лиза Алерт

