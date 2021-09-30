В Петербурге и Ленобласти нашли более 30 тыс. останков воинов с 1990 года

Сообщается, что более 7 тыс. имен специалистам удалось установить.

Стало известно, что в Петербурге и Ленобласти поисковики нашли более 30 тыс. останков воинов с 1990 года. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что более 7 тыс. имен специалистам удалось установить. Согласно пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, 54 поисковых отряда зарегистрированы в Петербурге на сегодняшний день. Всего в них состоят 845 человек, среди которых 30% – молодежь.

Также 59 останков советских воинов нашел в Петербурге отряд Центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец", а в Ленинградской области удалось обнаружить 125 незахороненных солдат.

Ранее в Выборгском районе предали земле останки 19 красноармейцев.

Фото: Piter.tv

