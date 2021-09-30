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В Петербурге и Ленобласти нашли более 30 тыс. останков воинов с 1990 года
Сегодня, 14:28
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В Петербурге и Ленобласти нашли более 30 тыс. останков воинов с 1990 года

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Сообщается, что более 7 тыс. имен специалистам удалось установить.

Стало известно, что в Петербурге и Ленобласти поисковики нашли более 30 тыс. останков воинов с 1990 года. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что более 7 тыс. имен специалистам удалось установить. Согласно  пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, 54 поисковых отряда зарегистрированы в Петербурге на сегодняшний день. Всего в них состоят 845 человек, среди которых 30% – молодежь.

Также 59 останков советских воинов нашел в Петербурге отряд Центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец", а в Ленинградской области  удалось обнаружить 125 незахороненных солдат. 

Ранее в Выборгском районе предали земле останки 19 красноармейцев.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вов, останки воинов, советские солдаты
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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