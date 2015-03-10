Депутат из Петербурга предложил платить за учебу в вузе по баллам ЕГЭ

Чем выше баллы ЕГЭ у абитуриента, тем ниже для него должна быть цена контракта.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь выступил с законодательной инициативой, которая может изменить принцип формирования стоимости платного обучения в российских университетах. Парламентарий внес в петербургский парламент проект федерального закона о введении дифференцированной платы за обучение в зависимости от результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Суть предложения заключается в том, чтобы сделать стоимость обучения для "платников" гибкой и справедливой. Ключевой принцип: чем выше баллы ЕГЭ у абитуриента, тем ниже для него должна быть цена контракта. Как отметил Рябоконь в своем Telegram-канале, действующая система сегодня выглядит несправедливой:

"Сегодня отличник с 90+ баллами по ЕГЭ, недобравший до бюджета, платит за учебу столько же, сколько и тот, кто поступил с 50 баллами"

По его мнению, такая ситуация фактически наказывает мотивированных и знающих абитуриентов, которые всего на один балл не смогли пройти на бюджетное место. Новая же система призвана поощрить высокие образовательные результаты и дать талантливым студентам более выгодные финансовые условия. Законопроект будет рассмотрен петербургским парламентом. В случае его одобрения, инициатива будет направлена в Госдуму РФ для дальнейшего рассмотрения на федеральном уровне.

