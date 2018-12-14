На Челиева хоккейного тренера избили за аккаунт в Instagram

Виновник может стать фигурантом уголовного дела за побои.

В Невском районе Петербурга избили детского хоккейного тренера. Конфликт возник днем 10 февраля на крытой ледовой арене в переулке Челиева. Злоумышленника не смутило присутствие школьников: в момент нападения пострадавший вел тренировку.

Причиной ссоры стало видео, выложенное жертвой в аккаунте в сети Instagram. Потерпевший отметил, что его обидчик работает в тот же месте, в котором и совершил преступление. Мужчина назвал аккаунт тренера "вызывающим", поэтому решил разобраться с его владельцем.

В результате пострадавшая сторона обратилась за медицинской помощью. Молодой человек зафиксировал побои и собирается писать заявление в правоохранительные органы.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб