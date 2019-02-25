В Петербурге готовят единый проездной на электрички к 2026 году

Жители Петербурга смогут ездить по единому билету.

Власти Санкт-Петербурга намерены ввести единый тариф на проезд в пригородных и городских поездах уже в 2026 году. Это позволит пассажирам использовать единый проездной билет на весь железнодорожный транспорт в пределах города.

Инициатива обсуждалась во время поездки губернатора Александра Беглова, председателя Законодательного собрания Александра Бельского и начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина на новом электропоезде ЭП2ДМ, который начал курсировать между Финляндским вокзалом и Сестрорецком.

Новый состав, разработанный "Трансмашхолдингом", стал примером импортозамещения. Он состоит из шести вагонов и вмещает около 600 пассажиров. Поезд совершает 7 рейсов в сутки. Внутри предусмотрены подъёмные устройства и места для маломобильных граждан, туалеты, кондиционеры и разъёмы для зарядки гаджетов.

Губернатор отметил, что многие комплектующие произведены на предприятиях Петербурга. Он подчеркнул, что развитие городской железнодорожной сети и внедрение единого билета входят в программу "Мегапроекты XXI века". Тактовое движение на участке Финляндский вокзал — Сестрорецк было запущено в декабре 2024 года и стало пятым направлением проекта. За это время по всем маршрутам перевезено свыше 85 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV