В Петербурге фонд "Подарок Ангелу" обвинил агентство "Сметана" в непрозрачной работе и невыплате денег

Все началось с поста в Facebook создательницы фонда "Подарок Ангелу" Анастасии Приказчиковой, в нем она обвинила "Сметану" в непрозрачной работе и невыплате денег за мерч для благотворительной кампании "Доброшрифт".

У партнеров по кампании "Доброшрифт" — благотворительного фонда "Подарок Ангелу" и коммуникационного агентства "Сметана" — конфликт. Фонд обвинил агентство в непрозрачности процессов, невыплатах и присвоении проекта "Доброшрифт". Об этом сообщает "Бумага".

Все началось с поста в Facebook создательницы фонда "Подарок Ангелу" Анастасии Приказчиковой, в нем она обвинила "Сметану" в непрозрачной работе и невыплате денег за мерч для благотворительной кампании "Доброшрифт". По словам Приказчиковой, деньги за два года работы – в 2020 и 2021 года – не были выплачены. Во время длительного обсуждения вопроса выплаты средств фонду, "Сметана" объявила о создании собственного фонда фондов "Доброшрифт".

По словам Приказчиковой, у "Подарка Ангелу" есть лицензионный договор 2019 года, подписанный только представителями фонда и действующий до 31 декабря 2021 года с условиями, что бренд "Доброшрифт" принадлежит агентству. Однако это оспорил Андрей Бузина, основатель "Сметаны", который опубликовал документ с подписями обеих организаций. Отметим, что еще до момента подписания этого документа "Сметана" в одностороннем порядке зарегистрировала товарный знак на себя.

Приказчикова утверждает, что проект был совместный, однако, когда дело дошло до подписания бумаг у нотариуса, Бузина отменил встречу, и спустя год объявил о единоличном создании фонда. В ответ на обвинения Бузина опубликовал пост, где объяснил, что идея проекта "Доброшрифт" принадлежит команде "Сметаны" — по этой причине агентство изначально подало заявку на регистрацию товарного знака. Он отметил, что "фонд о планах на регистрацию знал — это в итоге было прописано буквально спустя неделю в совместном соглашении о партнерстве".

По мнению Бузины, причина конфликта в том, что агентство и фонд не смогли договориться о продлении сотрудничества в конструкции фонда фондов — якобы "Подарок Ангелу" хотел оставаться единоличным бенефициаром и получить исключительные права на благотворительную кампанию.

Руководительница спецпроектов "Подарка Ангелу" Евгения Серикова в разговоре с "Бумагой" рассказала, что на счет фонда поступило 2 миллиона 300 тысяч рублей, но, по подсчетам фонда, сумма должна быть больше. Об этом же написала создательница фонда Анастасия Приказчикова. Сейчас представители фонда ведут переговоры с агентством и пытаются узнать, почему корпоративным клиентам была сделана скидка за счет пожертвований.

Расходятся партнеры и в версиях создания проекта "Доброшрифт". По мнению фонда проект вышел из кампании "Спасибо". "Сметана" считает, что после разработки проекта представители агентства встретились с несколькими НКО, которым мог бы подойти "Доброшрифт", — среди них был и фонд "Подарок Ангелу".

"Сметана" намерена и дальше развивать проект "Доброшрифт", по словам Бузины, новая НКО уже регистрируется в Минюсте.

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Фото: доброшрифт