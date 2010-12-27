В Петербурге эвакуируют офисы Сбербанк

Это уже 7-й день эвакуации в Петербурге.

В пятницу, 22 февраля, в Петербурге продолжается волна эвакуаций из-за анонимных писем о минировании объектов. Так, под "прицел" минеров попали офисы Сбербанка. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Ни одного живого места нет, всех переэвакуировали жалуются горожане

Сотрудников и клиентов банков эвакуировали из офисов по адресу Московский проспект, Прибрежной улице и на на проспекте Ветеранов.

Отметим, что за эту пятницу, в Петербурге были эвакуированы: городские Комитет по труду и занятости населения и Комитет по образованию, торговый центр "Охта молл", колледж Государственного университета морского и речного флота, а также 189-я школа Центрального района, 376-я и 544-я школы Московского района и 394-я школа Красносельского района. А также детский сад №38 Красносельского района.

Ранее мы сообщали о том, что Около метро "Проспект Ветеранов" снесли торговые палатки

Фото:дтп и чп/вк