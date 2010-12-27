В Петербурге эвакуировали здание, в котором находятся генконсульство Израиля и бизнес-центр

В Петербурге эвакуирован элитный бизнес-центр "Ренессанс Правда". В здании расположено генконсульство Израиля, офисы компаний "Газпромнефть" и Mail.ru.

В Петербурге в 14 часов дня произошла массовая эвакуация сотрудников из здания бизнес-центра "Ренессанс Правда" на Херсонской улице. Об этом Piter.TV сообщили сотрудники одного из офисов бизнес-центра. По словам очевидцев, объект оцепила полиция, внутрь здания прошли саперы с собаками. Людям объяснили, что правоохранители получили звонок о бомбе, якобы заложенной внутри здания.

Отметим, что "Ренессанс Правда" расположен на улице Херсонской, дома 12-14. Этот бизнес-центр считается элитным. В нем размещено генеральное консульство Израиля, а также офисы крупных компаний. В числе арендаторов "Ренессанс Правда" значатся Mail.ru и "Газпромнефть".

Факт эвакуации подтвердили в общении с Piter.TV сразу несколько работников бизнес-центра. По состоянию на 14.35 объект все еще находится на проверке.