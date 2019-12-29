В Петербурге двух бывших следователей отправили в колонию на 8 лет

Они признали свою вину.

На скамье подсудимых петербургского суда оказались бывший следователь по особо важным делам Новгородской области Владислав Минасян и экс-заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Аркадий Кузин. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что четыре года назад подсудимые согласились поспособствовать в прекращении уголовного дела за взятку в 2,6 миллиона рублей. Деньги передавали в апреле 2019 года в Ленобласти.

Подсудимые смогли переквалифицировать преступление на менее тяжкое, и потом прекратили его в связи с истечением сроков давности. Владислав Минасян должен был получить остаток суммы в кафе, где и был задержан.

Кузина уличили в том, что он купил справку с диагнозом, который позволял ему не ходить какое-то время на службу.

Обоим назначили по 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Петербурженка получила условный срок за мошенничество в 4 млн рублей с акциями компании.

Фото: Piter.TV