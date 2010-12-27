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Две мошенницы поменяли петербургской пенсионерке 1,3 млн рублей на бумажки банка приколов
Сегодня, 10:35
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IRINA_CHALKINA

Две мошенницы поменяли петербургской пенсионерке 1,3 млн рублей на бумажки банка приколов

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Женщины представились сотрудницами пенсионного фонда.

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что в Петербурге две мошенница обокрали 89-летнюю петербурженку на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщают "Невские новости". 

Инцидент произошел в Московском районе,  на проспекте Гагарина. Как оказалось, женщины представились переписчицами старых денежных средств. Пенсионерка доверчиво предоставила им 1,3 млн рублей, которые ей обменяли на  билеты банка приколов. 

В данный момент злоумышленниц разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали о том, что в Светогорске по подозрению в педофилии задержали тренера с фаллоимитатором.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, пенсионерку обманули, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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