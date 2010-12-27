Две мошенницы поменяли петербургской пенсионерке 1,3 млн рублей на бумажки банка приколов

Женщины представились сотрудницами пенсионного фонда.

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что в Петербурге две мошенница обокрали 89-летнюю петербурженку на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщают "Невские новости".

Инцидент произошел в Московском районе, на проспекте Гагарина. Как оказалось, женщины представились переписчицами старых денежных средств. Пенсионерка доверчиво предоставила им 1,3 млн рублей, которые ей обменяли на билеты банка приколов.

В данный момент злоумышленниц разыскивает полиция.

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