  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге две девушки угрожали студенту ножом. Они хотели денег
Сегодня, 9:44
99
IRINA_CHALKINA

В Петербурге две девушки угрожали студенту ножом. Они хотели денег

0 0

Петербурженка помогали двое мужчин.

В минувший вторник, 29 октября , стало известно, что полицейские задержали граждан, подозреваемых в том, что под угрозой ножа заставили студента перевести денежные средства на банковскую карту одного из злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Лиговском проспекте. Среди нападавших было двое девушек, 22 года и 27 лет и двое мужчин, 21 и 27 лет. Неизвестные потребовали от петербургского студента перевести со своей банковской карты на карту одного из злоумышленников 2 тысячи рублей. все это время злоумышленники угрожали молодому человеку ножом. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Улан-Удэ БТР протаранил внедорожник на перекрестке.

Фото:pixabay

 

Теги: криминальные происшествия, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии