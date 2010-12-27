В Петербурге две девушки угрожали студенту ножом. Они хотели денег

Петербурженка помогали двое мужчин.

В минувший вторник, 29 октября , стало известно, что полицейские задержали граждан, подозреваемых в том, что под угрозой ножа заставили студента перевести денежные средства на банковскую карту одного из злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Лиговском проспекте. Среди нападавших было двое девушек, 22 года и 27 лет и двое мужчин, 21 и 27 лет. Неизвестные потребовали от петербургского студента перевести со своей банковской карты на карту одного из злоумышленников 2 тысячи рублей. все это время злоумышленники угрожали молодому человеку ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Улан-Удэ БТР протаранил внедорожник на перекрестке.

Фото:pixabay