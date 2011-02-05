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В Петербурге дорожники получат еще 5 млрд рублей из-за роста цен на стройматериалы
Сегодня, 19:22
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге дорожники получат еще 5 млрд рублей из-за роста цен на стройматериалы

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Уже осенью этого года часть компаний получат эти средства.

В понедельник, 18 июля, стало известно, что правительство РФ выделит петербургским застройщикам порядка 5 млн рублей для компенсации роста цен на стройматериалы. Об этом сообщает "Деловой Петербург". 

Уже осенью этого года часть компаний получат эти средства. Сейчас положительное заключение КРТИ получили проекты капремонта Биржевого и первого Елагина мостов. Компания "Возрождение" ведет работы. Подрядчик сможет получить в августе деньги по этим проектам. 

Ранее мы писали, что в Петербурге и области увеличили сроки ввода жилья в эксплуатацию. В области застройщики переносят сдачу квартиры в регионе в среднем на 8,7 месяца, в начале года этот срок составлял 7,8 месяца.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дорожники, правительство, стройматериалы, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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