В Петербурге дорожники получат еще 5 млрд рублей из-за роста цен на стройматериалы

Уже осенью этого года часть компаний получат эти средства.

В понедельник, 18 июля, стало известно, что правительство РФ выделит петербургским застройщикам порядка 5 млн рублей для компенсации роста цен на стройматериалы. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Уже осенью этого года часть компаний получат эти средства. Сейчас положительное заключение КРТИ получили проекты капремонта Биржевого и первого Елагина мостов. Компания "Возрождение" ведет работы. Подрядчик сможет получить в августе деньги по этим проектам.

Ранее мы писали, что в Петербурге и области увеличили сроки ввода жилья в эксплуатацию. В области застройщики переносят сдачу квартиры в регионе в среднем на 8,7 месяца, в начале года этот срок составлял 7,8 месяца.

Фото: Piter.tv

