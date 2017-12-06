В Петербурге дом трещит по швам из-за строительства магистрали к ЧМ-2018 (видео)

В Петербурге жители дома №5 по Ремесленной улице протестуют против строительства шестиполосной магистрали к Чемпионату Мира-2018. По их словам, здание находится на грани разрушения.

В Петербурге жители дома №5 по Ремесленной улице протестуют против строительства шестиполосной магистрали к Чемпионату Мира-2018. По их словам, дом на грани разрушения.



На кадрах видно большую трещину на здании. На самом доме располагаются надписи протеста.



По словам жителей, мост будет проходить прямо под окнами: стройка ведется в шаговой доступности 1,5 метра от дома. И днем, и ночью ведутся строительные работы, создающие шум. Жалобы, по словам жильцов, не помогают.



Видео: Piter.tv