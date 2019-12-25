В Петербурге до конца года внедрят 45 онлайн-сервисов в сфере здравоохранения

19 проектов уже реализовано.

К концу текущего года в Петербурге планируют внедрить порядка 45 электронных сервисов для пациентов и медиков, 19 проектов уже реализовано. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ) продолжают разрабатывать проект "Электронное здравоохранение", в ходе которого хотят создать электронную медкарту петербуржца. К декабрю 255 городских, 3600 частных и 40 федеральных медучреждений станут участниками проекта. На данный момент рабочая группа МИАЦ собирает информацию из стационаров и амбулаторий в условиях эпидситуации, чтобы выводить актуальные данные о потребностях медиков, расходе средств индивидуальной защиты и оснащении больничных коек в коронавирусных отделениях. Также специалисты следят за динамикой распространения инфекции.

Ранее мы рассказывали, что по "Единой карте петербуржца" стала доступна скидка на медицинский онлайн-сервис.

Фото: пресс-служба Смольного