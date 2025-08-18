В Петербурге директорам по информационной безопасности готовы платить до 1,2 млн рублей

Максимальное предложение на рынке для этой должности достигает 1,2 миллиона рублей. Медианная зарплата специалистов составляет около 500 тысяч рублей.

В Петербурге директорам по информационной безопасности в крупных IT-компаниях готовы платить до 1,2 миллиона рублей в месяц. Такие данные получили эксперты по результатам исследований, которые проводились с января по апрель 2026 года. Медианная зарплата специалистов этого профиля чуть ниже и составляет в среднем 500 тысяч рублей.

За 2025 год количество вакансий в сфере информационной безопасности выросло на 24 процента. При этом общее число IT-вакансий снизилось на 18 процентов. Проектный менеджер из консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто пояснила, что на рынке наблюдается нехватка директоров по информационной безопасности. Востребованы те, кто умеет связывать киберриски с задачами бизнеса. Именно дефицит таких кадров, по мнению эксперта, и объясняет высокий уровень предлагаемой зарплаты.

