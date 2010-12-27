В Петербурге девушке не разрешили быть водителем троллейбуса из-за поста в "ВКонтакте"

Петербурженку отстранили от троллейбуса из-за судимости за пост в соцсети.

В Петербурге закрыли доступ к троллейбусу Дине Гариной. Дело в том, что она фигурирует в "экстремистстком" списке Росфинмониторинга. Об этом рассказала сама девушка в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, в допуске к вождению троллейбуса ей отказали на основании заключения УМВД Московского района. В связи с этим петербурженку просят перевести на другую должность, которая не касается с транспортной безопасностью.

Уточняется, что Дина Гарина была условно приговорена в марте 2016-го за публикацию во "ВКонтакте". По словам девушки, судимость погашена год назад.