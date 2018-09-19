Петербурженка по связанным одеялам спустилась с третьего этажа к возлюбленному

После девушка вышла в прямой эфир в Instagram и сообщила о поездке во Владикавказ.

Накануне в полицию Петербурга обратился 20-летний уроженец Якутии. Молодой человек заявил о пропаже своей 29-летней сестры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, девушка сбежала из квартиры на проспекте Обуховской Обороны по связанным одеялам. Она спустилась на землю с третьего этажа.

Позже исчезнувшая вышла в прямой эфир в Instagram и сообщила о поездке во Владикавказ вместе с возлюбленным. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com