В Петербурге депутат Госдумы Романов не увидел нарушений в раздаче повесток в крупных ЖК

Депутат добавил, что есть жильцы, которые уклоняются от их получения, "сейчас за это предусмотрена административная ответственность, а в случае злостного уклонения уголовная".

В пятницу, 14 октября, депутат Госудмы РФ из Петербурга Михаил Романов заявил, что не видит правонарушений в работе сотрудников военкоматов и полицейский. Сегодня утром они раздавали повестки в парадных крупных жилых комплексов. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам Романова, в ведомстве нарушений не усматривают. Он заявил, что свидетельств тому, что сотрудники военкомов якобы выписывают повестки на местах нет. Депутат добавил, что есть жильцы, которые уклоняются от их получения, "сейчас за это предусмотрена административная ответственность, а в случае злостного уклонения уголовная".

Ранее сотрудники полиции и военкомата караулят мужчин у подъездов в Петербурге. В администрации Калининского района подтвердили, что такие мероприятия проводятся.

Фото: Государственная дума Россйиской Федерации

