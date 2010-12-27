В Петербурге чиновники заплатят полиции за протоколы о нарушении Закона о тишине

Представителям закона передадут новые полномочия ради обеспечения прав местных жителей.

Комитет по законности и правопорядку считает необходимым передать полномочия правоохранительным органам составлять протоколы о нарушении Закона о тишине. Инициатива поступила от председателя ведомства Леонида Богданова. По информации от чиновника, Смольный планирует заключить договор с представителям МВД.

Глава Комитета отметил, что много петербуржцев жалуются на шум в "проблемных" местах, например, Думской улице. В ближайшее время оперативники смогут самостоятельно выписывать штрафы за нарушение спокойствия в ночное время. За дополнительную функцию со стороны полиции чиновникам придется выплатить МВД 3, 8 миллиона рублей на расходы.

Напомним, что ВЦКП опроверг информацию о включении в текущие счета долгов старых собственников.

Фото: Piter.tv