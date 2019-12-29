В Петербурге осудят армянку, покупавшую продукты на фальшивые деньги

Прокуратура Фрунзенского района поддержала обвинение ранее судимой уроженки Армении. Женщину обвиняют в хранении поддельных денег с целью сбыта, сообщила 26 февраля пресс-служба ведомства.
По догадкам следствия, в минувшем сентябре женщина купила через интернет две фальшивые купюры в пять тысяч рублей, позднее она расплатилась ими за продукты в магазине. Ранее обвиняемую уже ловили на сбыте фальшивых денег в том же районе Петербурга, во Пскове и Новгородской области.
Дело направили в районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее петербуржец получил условный срок за незаконное оформление кредитов.
Фото: pixabay
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