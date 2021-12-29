Более 2 тысяч классов в Петербурге перешли на удаленное обучение из-за пандемии

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе планируют ужесточить ограничительные меры.

Петербургские школы массово переводят своих учеников на дистанционное обучение. Так, на удаленку отправлены уже более 2 тысяч классов. Об этом сообщила журналистам вице-губернатор Ирина Потехина.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе планируют ужесточить меры. Дополнительные ограничения хотят ввести с 28 января по 13 февраля. В частности, в дистанционный формат переведут дополнительные общеобразовательные программы (как частные, так и государственные), проводимые вне школ. Кроме того, на этот период прекратятся занятия в кружках, секциях и студиях. Школы пока будут работать в очном режиме.

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