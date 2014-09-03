В Петербурге благотворительный вечер "Неравнодушное искусство" собрал почти 3 млн. рублей на лечение детей

В вечере приняли участие звезды мировой театральной сцены и рок-музыканты, которые подготовили для гостей необычную программу.

В петербургском особняке Барона фон Дервиза прошел четвертый благотворительный вечер "Неравнодушное искусство", который собрал 2 млн. 800 тыс. рублей на оплату лечения подопечных благотворительного фонда "Свет".

В вечере приняли участие звезды мировой театральной сцены и рок-музыканты, которые подготовили для гостей необычную программу. Известно, что билеты были раскуплены за неделю.

Наши солисты — вот настоящие благотворители в этой истории. Они выступают бесплатно, без гонораров. Никто не отказался выйти на сцену Алиса Петренко, балерина Мариинского театра и главный инициатор вечера.

Организаторами вечера стали солист оперы Мариинского Театра, La Scala и Metropolitan Opera Михаила Петренко и балерина Мариинского театра Алисы Петренко.

Ранее мы писали, что петербургский фонд "Свет" провел благотворительный футбольный турнир.

Фото: фонд "Свет"