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В Петербурге благотворительный вечер "Неравнодушное искусство" собрал почти 3 млн. рублей на лечение детей
Сегодня, 18:47
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В Петербурге благотворительный вечер "Неравнодушное искусство" собрал почти 3 млн. рублей на лечение детей

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В вечере приняли участие звезды мировой театральной сцены и рок-музыканты, которые подготовили для гостей необычную программу.

В петербургском особняке Барона фон Дервиза прошел четвертый благотворительный вечер "Неравнодушное искусство", который собрал 2 млн. 800 тыс. рублей на оплату лечения подопечных благотворительного фонда "Свет".

В вечере приняли участие звезды мировой театральной сцены и рок-музыканты, которые подготовили для гостей необычную программу. Известно, что билеты были раскуплены за неделю. 

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Алиса Петренко, балерина Мариинского театра и главный инициатор вечера.

Организаторами вечера стали солист оперы Мариинского Театра, La Scala и Metropolitan Opera Михаила Петренко и балерина Мариинского театра Алисы Петренко.

Ранее мы писали, что петербургский фонд "Свет" провел благотворительный футбольный турнир.

Фото: фонд "Свет"

Теги: благотворительный вечер, лечение, фонд свет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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