В Петербурге бензин АИ-95 подорожал до рекордных 80 тыс. руб. за тонну

Цены на топливо в Петербурге растут пятый день подряд АИ-95 обновил максимум.

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 12 августа цена бензина АИ-95 впервые превысила 80 тыс. руб. за тонну. Повышение наблюдается пять дней подряд.

Стоимость бензина АИ-92 увеличилась до более 68 тыс. руб., приблизившись к уровню 2023 года. Летний дизель подешевел на 0,17 %, в то время как сжиженные углеводородные газы прибавили 1,58 %. Наибольшее снижение зафиксировано по топочному мазуту.

В Минэнерго отметили, что рост цен на бензин немного превышает инфляцию, однако ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной. Коммерческие запасы топлива соответствуют сезонным требованиям и близки к рекордным значениям.

Особое внимание уделяется бесперебойным поставкам дизельного топлива сельхозпредприятиям в преддверии уборочной кампании.

Ранее сообщалось, что цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд сентября 2023 года.

Фото: Piter.tv