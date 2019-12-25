В Петербурге арестовали мужчину который обманом получил у раненного бойца 800 тысяч рублей

Петербуржец забрал деньги военного под видом оплаты протеза.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который, по данным следствия, под видом помощи в изготовлении протеза получил от тяжело раненного участника СВО 800 тыс. рублей и присвоил их.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в хищении 800 тыс. рублей у бойца, получившего тяжёлое ранение в зоне проведения специальной военной операции. По версии следствия, мужчина под предлогом изготовления протеза убедил потерпевшего передать ему денежные средства.

Как указано в сообщении объединённой пресс-службы судов, "Сергей Лукьянчиков был задержан 28 ноября, ему предъявлено обвинение". Фигурант признал вину и начал возмещать ущерб, однако просил назначить ему более мягкую меру пресечения. Следствие считает, что 6 февраля Лукьянчиков, находясь в припаркованном автомобиле на Лесном проспекте, действовал "из корыстных побуждений" и завладел средствами потерпевшего, после чего использовал деньги по собственному усмотрению.

Как отметил "Петербург2", Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил мужчину в следственный изолятор до 17 января. В материалах указано, что обвиняемый воспользовался тяжёлым эмоциональным состоянием военного, заставил его прервать курс реабилитации и сопроводил к банку, оказывая давление и лишая возможности оценить ситуацию.

По данным следствия, полученные деньги являлись выплатами Министерства обороны на восстановление после тяжёлого ранения.

Фото: Piter.TV