Арбитражный суд аннулировал разрешение на сброс отходов в реку Новая

Этого добился Комитет по природопользованию Петербурга.

В четверг, 18 июля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил прекратить сброс отходов в реку Новая. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Сотрудники комитета собственноручно переключили выпуск сточных вод из аэропорта Пулково во вторник, 16 июля. Постановление же юридически аннулировало разрешительный документ.

Теперь сброс отходов в реку в реку прекращен и по факту, и на бумаге.

Напомним, что жители Кировского района много раз жаловались на то, что река загрязнена, и от нее исходит неприятный запах. Было установлено, что в этом частично виноват оператор "Пулково". На данный момент стоит вопрос о взыскании с него ущерба за вред, причиненный реке Новой из-за сброса сточных вод с повышенным содержанием веществ, входящих в состав антиобледенительной жидкости. На сентябрь назначено заседание в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти по иску департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге отремонтировали Адмиралтейскую набережную и приступили к Путиловской.

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