В Петербурге СК организовал проверку после того, как школьник обнаружил в салате червя

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В Петербурге по сообщениям СМИ о ненадлежащей организации школьного питания организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СК

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет следователями была выявлена публикация, содержащая сведения о ненадлежащей организации школьного питания в одной из школ Приморского района. Один из учеников обнаружил в своём салате червяка. Следствием незамедлительно была организована процессуальная проверка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту смерти шести постояльцев ПНИ № 10.

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