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В Петербурге оперативники задержали грабителей из Пскова
Сегодня, 7:54
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lesjasap
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В Петербурге оперативники задержали грабителей из Пскова

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Сотрудники полиции поймали с поличным преступников, совершивших два налета на магазины Пскова и ограбивших "Связной" в Петербурге.

Днем 8 января сотрудники полиции и Росгвардии задержали банду грабителей, совершивших несколько нападений на заведения Псковской области. Мужчин, находящихся в уголовном розыске, поймали на проспекте Ударников в Петербурге.
 
Сообщается, что оперативникам удалось остановить во время совершения грабежа. Преступники “оставили” за собой след в виде баула с захваченным товаром из “Связного”. В нем находилась продукция на 600 тысяч рублей. 
 
О возможном налете на магазин петербургским сотрудникам правоохранительных органов сообщили коллеги из соседнего региона. О передвижениях злоумышленников в Северную столицу на “Ауди” было заранее известно. Мужчины прибыли в город на Неве 7 января, после чего сразу был взяты под наблюдение представителями закона. Отметим, что удалось заснять грабеж на камеру видеонаблюдения.
 
Задержанные оказались жителями Пскова и Петербурга. Они совершили три нападения на магазины во время новогодних и рождественских праздников.
Теги: грабители , нападение , ограбление , проспект ударников , псков , псковская область , росгвардия , связной , уголовный розыск
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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