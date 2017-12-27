В Петербурге оперативники задержали грабителей из Пскова

Сотрудники полиции поймали с поличным преступников, совершивших два налета на магазины Пскова и ограбивших "Связной" в Петербурге.

Днем 8 января сотрудники полиции и Росгвардии задержали банду грабителей, совершивших несколько нападений на заведения Псковской области. Мужчин, находящихся в уголовном розыске, поймали на проспекте Ударников в Петербурге.

Сообщается, что оперативникам удалось остановить во время совершения грабежа. Преступники “оставили” за собой след в виде баула с захваченным товаром из “Связного”. В нем находилась продукция на 600 тысяч рублей.

О возможном налете на магазин петербургским сотрудникам правоохранительных органов сообщили коллеги из соседнего региона. О передвижениях злоумышленников в Северную столицу на “Ауди” было заранее известно. Мужчины прибыли в город на Неве 7 января, после чего сразу был взяты под наблюдение представителями закона. Отметим, что удалось заснять грабеж на камеру видеонаблюдения.

Задержанные оказались жителями Пскова и Петербурга. Они совершили три нападения на магазины во время новогодних и рождественских праздников.