В Петербурге наркоман выпал из окна 6 этажа

В Петербурге мужчина, под воздействием наркотиков, выпал из окна.

В Калининском районе Санкт-Петербурга 30-летний мужчина выпал из окна 6 этажа. Инцидент произошел на глазах у бабушки с дедушкой. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Мужчина выпавший из окна был немедленно доставлен в больницу. Известно, что в этот момент пострадавший находился уже в состоянии клинической смерти, но спустя 1,5 часа петербуржец скончался. Врачи диагностировали у него большое количество переломов, повреждение мозга и других тяжелых травм.

В квартиру, откуда выпал мужчина, прибыли сотрудники полиции и опросили родственников по факту случившегося. Бабушка с дедушкой, которые видели, как их внук упал признались, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Также они отметили, что из-за употребления наркотических веществ случались галлюцинации.