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В Петербурге 13-летняя школьница родила от мигранта
Сегодня, 20:21
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В Петербурге 13-летняя школьница родила от мигранта

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В интимные отношения с школьницей вступил 23-летний мужчина в парадной дома № 18 по Штурманской улице в декабре 2021 года.

В Петербурге 6 сентября полиция задержала выходца из Узбекистана, который совратил 13-летнюю землячку. Об этом стало известно piter.tv

В конце августа школьница самостоятельно обратилась в родильный дом на сроке 39 недель. В тот же день она родила, 1 сентября её отпустили домой. Установлено, что с 13-летней девочкой в интимные отношения вступил 23-летний мужчина в парадной дома № 18 по Штурманской улице в декабре 2021 года.

Накануне мигранта задержали у дома № 51 по улице Ленсовета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Phxere
 

Теги: мигрант, ребенок, родила, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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