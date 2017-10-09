В Петербурге 11 общественных организаций призвали власть "жестко пресекать" несогласованные митинги

Казаки, градозащитники и даже автомобилисты из Санкт-Петербурга объединились, чтобы бороться с неразрешенными митингами. Общественники распространили по СМИ письмо противоречивого содержания.

В Петербурге общественные организации разных направлений официально выступили против незаконных митингов в Северной столице. Как стало известно Piter.TV, сегодня, 9 октября, члены 11 некоммерческих организаций подпишут меморандум о противодействии несанкционированным протестным акциям. Поводом для такого объединения стала массовая акция 7 октября, которая прошла сразу в нескольких районах города.

В распоряжении нашего канала оказался отрывок из текста данного меморандума. В нем общественники призывают МВД и Смольный активнее бороться с несогласованными митингами, и применять против их участников более жесткие меры. Ожидается, что текст меморандума подпишут 11 общественных организаций. В их числе Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, "Жители блокадного Ленинграда", Всероссийское общество автомобилистов,

Трудовая партия России, АНО "Наблюдатели Петербурга", Межрегиональное общественное движение содействия развитию человеческого потенциала "Поколение Z", Санкт-Петербургское отделение партии Родина, поисковый отряд "Рубеж 2" , партия "ЗЕЛЕНЫЕ", казачье общество "Казачья стража" и Фонд возрождения архитектурного облика русских городов.