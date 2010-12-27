В Петербурге задержали мурманчанина за кражу продуктов из магазина

Злоумышленник пытался вынести товар на сумму четыре тысячи рублей.

В Кировском районе Петербурга задержали жителя Мурманска за кражу товара из продуктового магазина. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел во вторник, 10 сентября, в магазине по адресу: улица Стойкости, 8а. По тревожной кнопке в магазин прибыли сотрудники Росгвардии. Правоохранителям рассказали, что в магазине находится мужчина, похожий на того, кто недавно украл алкоголь и продукты. Злоумышленника зафиксировали камеры внутреннего видеонаблюдения.

Подозреваемого в ограблении магазина задержали в торговом зале. Он пытался вынести товар на сумму четыре тысячи рублей. Проверка показала, что мужчина был неоднократно судим.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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