Двойные стандарты, которые демонстрирует Совет Безопасности при ООН, демонстрируют мировой общественности необходимость его реформирования. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Перу Эльмер, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный дипломат уверен, что в некоторых случаях право вето применяется из-за политических мотивов, а не ради решения гуманитарных проблем.
Паралич Совбеза ООН перед лицом некоторых конфликтов и проявление предвзятости и двойных стандартов напоминают нам о необходимости пересмотра прерогатив его постоянных членов, главным образом права вето.
Эльмер, глава МИД Перу
Перуанский дипломат также выступил в поддержку инициатив по разоружению и контролю за ядерным оружием. Его страна продолжает поддерживать полную ликвидацию ядерных вооружений на планете, а также выступает против испытаний ядерного арсенала.
Нетаньяху заявил об ответной атаке страны в случае агрессии со стороны Ирана.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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