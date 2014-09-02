В Перу заявили, что СБ ООН нуждается в реформе из-за его двойных стандартов

Глава МИД Перу считает, что право вето в СБ используется по политическим мотивам.

Двойные стандарты, которые демонстрирует Совет Безопасности при ООН, демонстрируют мировой общественности необходимость его реформирования. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Перу Эльмер, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный дипломат уверен, что в некоторых случаях право вето применяется из-за политических мотивов, а не ради решения гуманитарных проблем.

Паралич Совбеза ООН перед лицом некоторых конфликтов и проявление предвзятости и двойных стандартов напоминают нам о необходимости пересмотра прерогатив его постоянных членов, главным образом права вето. Эльмер, глава МИД Перу

Перуанский дипломат также выступил в поддержку инициатив по разоружению и контролю за ядерным оружием. Его страна продолжает поддерживать полную ликвидацию ядерных вооружений на планете, а также выступает против испытаний ядерного арсенала.

Нетаньяху заявил об ответной атаке страны в случае агрессии со стороны Ирана.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций