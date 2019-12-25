В Перми прокуратура требует ожесточить наказание подростку, который насмерть сбил девушку на зебре

Суд приговорил 17-летнего подростка к двум годам лишения свободы условно.

В Перми прокуратура обжаловала приговор, вынесенный подростку за смертельное ДТП.

Издание "В курсе Ру" сообщает, что 20 июля краевой суд вынес приговор 17-летнему подростку, который на "Лексусе" отца сбил насмерть 24-летнюю девушку. ДТП произошло весной этого года. Девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на нее налетел на скорости 115 километров в час "Лексус", за рулем которого был 17-летний подросток.

Суд признал молодого человека виновным в ДТП и присудил тому 2 года лишения свободы условно. Сейчас стало известно, что прокуратура обжаловала приговор, аргументируя тем, что вынесенный приговор не соответствует тяжести содеянного. Ранее прокуратура требовала 3 года лишения свободы с пребыванием в воспитательной колонии.

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