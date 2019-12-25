Джон Кирби рассказал об оружии, которое используют боевики для ударов по американским военным.

В Пентагоне заявили об обеспокоенности недавними атаками на американцев в Ираке и Сирии. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби. Чиновник прокомментировал недавние нападения на военные базы в странах Ближнего Востока.

Они используют смертоносное оружие. Я не знаю, что тут еще сказать, кроме того, что это серьезная угроза. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что база Айн-аль-Асад в Ираке, на которой располагаются силы международной антитеррористической коалиции, попала под ракетный обстрел. Повреждено несколько строений. Также курдские "Силы демократической Сирии" отразили атаку неизвестных боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор около нефтяного месторождения Эль-Омар. Там находится американская военная база. Предположительно, атака была совершена при помощи БПЛА. После этого аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане был атакован дроном со взрывчаткой. В результате инцидента никто не пострадал.

Пентагону неизвестно о намерениях Турции нанять сирийцев для охраны аэропорта в Кабуле.

Фото: YouTube / The Hill